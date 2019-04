Selena Gomez : Retour sur scène surprise, elle enflamme Coachella avec Cardi B

Cela faisait près d'un an que l'interprète de 26 ans n'avait pas donné de concert. Sa dernière performance remontait à un court duo avec sa copine Taylor Swift en mai 2018 à Pasadena, en Californie, lors de son Reputation Tour. Une absence justifiée par une série de difficultés : une greffe de rein, des problèmes d'anxiété et de dépression, un ex-petit ami (Justin Bieber) qui se marie par surprise, un passage par une clinique psychiatrique... Ces derniers mois ont été éprouvants pour Selena Gomez. Mais à croire son large sourire tout au long de sa prestation vendredi soir, il semble que la star est prête à retrouver ses fans et reprendre sa carrière là où elle l'avait laissée.