Selena Gomez : Sa belle villa est en vente pour 2,7 millions de dollars

Selena Gomez veut changer d'air. La star américaine de 25 ans a mis en vente sa maison du quartier de Studio City, à Los Angeles pour la somme de 2,7 millions de dollars. Elle en avait fait l'achat l'an dernier pour "seulement" 2,2 millions.

La demeure s'étend sur une superficie d'environ 300 m² et compte notamment quatre chambres – dont celle de la dépendance pour les invités –, quatre salles de bain, une cuisine gastronomique avec des appareils haut de gamme, une suite parentale avec dressings et spa. À l'extérieur, l'arrière-cour luxuriante dispose d'une piscine en longueur et d'un spa en pierre, d'un patio en briques avec barbecue intégré... La maison, très chic, a été construite en 1951.

Selena Gomez, qui a récemment sorti le titre Back to You (extrait de la BO de la saison 2 de 13 Reasons Why, série qu'elle coproduit), a aussi mis une autre maison en vente à Fort Worth, au Texas (d'où elle est originaire). Celle-ci, beaucoup plus grande, ne vaut que 1 million de dollars.

Thomas Montet