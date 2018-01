Selena Gomez : Sa mère continue de l'enfoncer en s'opposant à ses choix...

Il y a quelques mois, Selena Gomez se trouvait à New York pour participer au tournage du nouveau film de Woody Allen, A Rainy Day in New York, dans lequel elle donne la réplique à Timothée Chalamet (chouchou de cette saison des récompenses pour son travail dans Call Me by Your Name). Trois mois après les révélations de l'affaire Harvey Weinstein, qui a notamment donné lieu à la fondation du mouvement Time's Up (projet destiné à financer un soutien légal pour les personnes victimes de discrimination, de harcèlement et d'agression sexuelle), plusieurs acteurs ayant collaboré avec Woody Allen ont finalement retourné leur veste, prenant leurs distances avec le cinéaste de 82 ans.

Les cachets reversés à des associations

Exprimant leurs regrets, des personnalités comme Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona et A Rainy Day in New York) ou Greta Gerwig (To Rome with Love) ont annoncé ces derniers jours qu'elles reverseraient les cachets engrangés par les films de Woody Allen à des organisations combattant le harcèlement sexuel. Mardi, c'est Timothée Chalamet qui a confirmé sur Instagram qu'il renonçait à son tour à ses revenus pour les reverser à des associations. "C'est devenu beaucoup plus clair pour moi ces derniers mois, après avoir assisté à la naissance d'un mouvement puissant qui veut mettre fin à l'injustice, à l'inégalité et par-dessus tout, au silence", a écrit le Franco-Américain de 22 ans sur Instagram. Selena Gomez suivra-t-elle le mouvement ou continuera-t-elle de défendre ardemment sa position ? L'avenir le dira...