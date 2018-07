Selena Gomez : Sa réaction après les fiançailles de son ex Justin Bieber

Selena Gomez va bien, merci pour elle. En tout cas, c'est en grande forme et avec un sourire radieux que la chanteuse de 25 ans a eu envie de se montrer après l'annonce des fiançailles de son ex Justin Bieber.

Dimanche 8 juillet 2018, alors que le monde apprenait que le chanteur canadien venait de demander la main de sa chérie Hailey Baldwin après quelques petites semaines de relation, une photo de l'interprète de Hands to Myself a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Celle-ci a été publiée sur Instagram par l'assistante de Selena, Theresa Mingus. On y voit la chanteuse de 25 ans resplendissante en bikini, prenant un bain de soleil sur un yacht dans la baie de New York. Un cliché qui a donc bien été publié, on le rappelle, quelques minutes après l'officialisation des fiançailles de Justin Bieber et Hailey Baldwin, d'abord annoncées en grande pompe par le site TMZ.