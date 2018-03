Selena Gomez : Sublime mannequin et créatrice pour PUMA

La planète Mode est le théâtre d'une interminable guerre des égéries ! PUMA y lance une nouvelle offensive, menée par Selena Gomez. La superstar dévoile sa toute première création pour l'équipementier allemand...

L'histoire d'amour entre Selena Gomez et PUMA a commencé en septembre dernier (Selena était à l'époque en couple avec le chanteur The Weeknd, également ambassadeur et collaborateur de la marque). Elle se poursuit avec la présentation d'un nouveau modèle de baskets pensé par Selena. La Phenom Lux, dernier-né de la collection Phenom, sera lancée le 6 avril prochain.

L'actrice et chanteuse de 25 ans les porte sur une série de photos prises par Glen Luchford. Une veste sans manche et un legging PUMA noirs complètent son look.

Avant de figurer sur cette nouvelle campagne publicitaire, Selena Gomez a été associée aux baskets IGNITE Flash, sorties le 15 mars dernier.