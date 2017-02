Selena Gomez sur la tournée de The Weeknd : Elle dévoile un décolleté ravageur

Selena Gomez respire le bonheur. À 24 ans, la chanteuse a enfin retrouvé l'amour après sa relation chaotique avec Justin Bieber. Depuis deux mois, la jeune popstar s'est amourachée du rappeur The Weeknd, dont elle est inséparable. Après un séjour romantique sous le soleil de l'Italie le mois dernier, le couple s'est retrouvé ce week-end à Amsterdam.

Le Starboy donne actuellement des concerts dans toute l'Europe et sa tournée a récemment fait escale dans la capitale des Pays-Bas. Selena Gomez a accompagné son amoureux pour le soutenir, publiant plusieurs photos des coulisses du show avant de se frayer un chemin dans le public, suivie de très près par son garde du corps.

Les spectateurs présents se sont étonnés de la voir passer sous leurs yeux comme si de rien n'était, tandis que ses millions d'abonnés se sont réjouis qu'elle partage quelques photos torrides depuis les backstages.

Vêtue d'un top blanc presque transparent et très décolleté signé Elizabeth et James, qui sublimait sa poitrine généreuse, l'ex-star des Sorciers de Waverly Place est apparue très sensuelle. La veste en jean de son chéri par-dessus et une paire de lunettes vintage vissée sur le nez, la chanteuse tout sourire avait relevé ses cheveux en un chignon sauvage et riait aux éclats. Une beauté naturelle !

Après son passage à Amsterdam, The Weeknd s'est envolé en direction de l'Allemagne où il a donné un concert avec Drake, puis à Zurich en Suisse pour un nouveau show, toujours assisté de sa belle si l'on en croit les vidéos publiées sur Twitter. Selena Gomez sera-t-elle aussi présente pour son passage à Paris le 28 février ? À suivre !