Selena Weber : Canon en bikini, elle se détend en charmante compagnie

Comme de nombreux mannequins, Selena maîtrise l'utilisation des réseaux sociaux ! Elle fait le bonheur de plus de 67 000 abonnés sur Instagram en publiant les photos de son quotidien. Le mannequin a naturellement partagé des clichés de ses après-midi détente à la plage, où elle a encore été vue lundi.

Selena Weber était accompagnée d'une inconnue, qui lui ressemblait un peu. Sa petite soeur, peut-être ? Les deux jeunes femmes se sont largement exposées aux rayons du soleil, aussi bien dans l'eau que sur le sable.

Quelques jours plus tôt, c'est avec une amie mannequin, Katrina Motes, que Selena a passé un moment à la plage. Toutes les deux sont signées au bureau de Miami de l'agence Next Models.

Le mois de janvier touche à sa fin, mais la course au titre de femme la plus sexy commence. Selena Weber peut-elle faire de l'ombre à l'irrésistible Kylie Jenner, tout juste rentrée du Costa Rica, à la M.I.L.F. Fergie récemment aperçue en famille à Hawaï ou au top model Doutzen Kroes, également de passage à Miami avec mari et enfants ?

Amis lecteurs, à vos votes !