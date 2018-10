Selma Blair et la sclérose en plaques : Aidée d'une canne, elle ne cache rien

C'est une terrible nouvelle qu'elle a annoncée le 21 octobre 2018, un peu plus de deux mois après que le couperet est tombé, dans la soirée du 16 août 2018 : Selma Blair est atteinte de la sclérose en plaques. Depuis, l'actrice américaine de 46 ans, qui tourne actuellement dans la série Netflix Another Life, a choisi de tout montrer, notamment via Instagram, avant de révéler au monde entier le mal qui la ronge.

Le 14 octobre dernier, on la croisait heureuse et souriante au bras de son nouveau compagnon et aux côtés de son fils Arthur, l'actrice était sur un tapis rouge sept jours plus tôt, lors d'un événement H&M x Erdem. En revanche, le 28 septembre, elle était photographiée à la sortie d'un centre médical, marchant avec une canne. Dès lors, les observateurs, s'appuyant sur ses divers posts sur Instagram, se sont demandé ce qu'avait la star des films Sexe Intentions et Allumeuses.

Le 21 octobre, elle écrit ainsi sans tabou : "Je suis handicapée. Il m'arrive de tomber. Je laisse tomber des objets. Ma mémoire est embrumée." Dans son long message, la maman du petit Arthur, 7 ans, né de sa relation avec Jason Bleick, joue la transparence : "J'ai la sclérose en plaques et je vais bien. Mais si vous me voyez faire tomber des choses dans la rue, n'hésitez pas à m'aider à les ramasser. Seule, ça me prendra un jour entier." Elle adresse tout particulièrement un mot à la costumière Alissa Swanson, avec qui elle travaille pour Another Life : "Elle met soigneusement mes jambes dans mon pantalon, passe mes hauts par ma tête, boutonne mes manteaux, m'offre une épaule à laquelle me tenir."

"Depuis mon diagnostic à 22h30 la nuit du 16 août, j'ai beaucoup d'amour et de soutien de mes amis", poursuit-elle, mentionnant Sarah Michelle Gellar dont elle est toujours restée très proche depuis Sexe Intentions, Freddie Prinze Jr., le mari de celle-ci, mais aussi l'actrice Jaime King (Hart of Dixie). Diverses personnalités lui ont apporté un soutien public, en plus de ses fans.