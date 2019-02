Selma Blair et sa sclérose en plaques : Sur le tapis rouge avec une canne

Au mois d'août 2018, la vie de l'actrice Selma Blair a changé. C'est à ce moment qu'on lui a appris qu'elle souffrait de sclérose en plaques, maladie auto-immune, dégénérative et incurable. L'héroïne de Sexe Intentions a choisi d'annoncer publiquement souffrir de ce mal au mois d'octobre, partageant via son compte Instagram ses états d'âme, ses réflexions sur son quotidien et l'amour de ses proches, dont son fils Arthur, âgé de 7 ans et né de sa relation avec le styliste Jason Bleick. Elle a franchi une nouvelle étape en se rendant sur le tapis rouge de la soirée post-Oscars très prisée de Vanity Fair le dimanche 24 février 2019. Dans sa robe Ralph & Russo, elle a brillé devant les photographes comme de nombreuses stars, avec un accessoire dont d'autres n'ont pas besoin, une canne. Ce même jour, elle a répondu aux questions de la journaliste Robin Roberts pour l'émission d'ABC Good Morning America, parlant avec franchise et humour de son état de santé.

Dans l'interview, la voix de Selma Blair est saccadée car elle souffre de dysphonie spasmodique, trouble l'affectant lorsqu'elle est dans une période difficile de la maladie. Devant la caméra de l'émission Good Morning America pour ABC, elle revient sur ce jour où on lui a annoncé le diagnostic : "J'ai pleuré. Ce n'était pas des larmes de panique, mais des larmes parce que je savais que maintenant que je vivais dans un corps dont j'avais perdu le contrôle. Et il y avait un certain soulagement à cela." En effet, quand son fils est né il y a un peu plus de sept ans et qu'elle avait des symptômes de la maladie, elle faisait tout pour avoir l'air "normale". Elle se souvient avoir fait tomber des choses, ne pas être capable d'aller chercher son enfant à l'école sans avoir fait une sieste et ne pas avoir été prise au sérieux par les médecins. Et surtout, elle s'est remémorée le jour où elle a dit à son fils ce qu'elle avait : "Il a presque pleuré puis a demandé si j'allais mourir. J'ai dit : 'non. On ne sait pas de quoi on va mourir mas le médecin n'a pas dit que j'allais mourir de cette maladie.' Et il m'a dit : 'Ah, ok.'"