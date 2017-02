Senna (Les Anges 9), les accusations de violence : "J'ai évité la prison"

Surprise ! Après sept ans d'absence, Senna Hounhanou s'apprête à faire son retour dans Les Anges 9 (NRJ12), le 6 février prochain. À cette occasion, le candidat a accordé une interview au magazine Public, l'opportunité pour lui de revenir sur son procès pour violences conjugales et assurer qu'il est un homme nouveau.

Pour rappel, le candidat de Secret Story 4 a été accusé par son ancienne compagne Élodie de s'être montré violent alors qu'ils se rendaient à une soirée en boîte de nuit, le 18 mai 2013. "Il est devenu fou. Il a sorti le CD de Shakira, y a placé de la poudre blanche et l'a respirée (...). Il a ensuite quitté la voiture et m'a sortie de force. (...) Il m'a jetée dans un champ, je voyais au loin les lumières de l'autoroute. Alors que j'étais par terre, il m'a donné des coups de pied au visage et sur le corps", avait notamment raconté la maman de leur petit Isaïah (3 ans) au site DH.be.

Jugé pour ces faits, Senna s'est vu accorder le bénéfice de la suspension du prononcé du verdict, mardi 3 février 2015, et a ainsi pu mettre cette histoire derrière lui afin de se reconstruire. "J'ai été jugé au tribunal et c'est derrière moi aujourd'hui. C'est une leçon de vie, je m'en sors bien, j'ai évité la prison. Cet acte reste isolé, mais impardonnable, et je ne souhaite en aucun cas le minimiser. Je travaille tous les jours sur moi pour être quelqu'un de meilleur depuis cet événement", a confié le beau métis à Public. Et de préciser qu'il est toujours en contact avec Élodie : "Les relations se sont apaisées progressivement. On évite les conflits, on essaie de communiquer. Nous pratiquons la garde alternée. J'ai mon petit un week-end sur deux et la moitié des vacances."

S'il est conscient que faire son retour dans une émission de télé-réalité peut s'avérer dangereux, Senna assure être plus mature qu'à l'époque de Secret Story (en 2010). Une expérience qu'il décrit comme "intense, rapide et violente". Aujourd'hui, c'est plus serein que l'ancien compagnon d'Amélie Neten aborde son aventure dans Les Anges 9. Un tournage auquel il a accepté de participer afin d'offrir une vie plus agréable à son fils : "L'aspect financier représente une énorme motivation."

Senna en a aussi profité pour montrer au public qu'il n'est plus l'homme que l'on a décrit ces dernières années : "Il y a eu pas mal de piques ces dernières années sur ce que j'avais été, ce que j'étais devenu. C'est l'occasion de montrer que je ne suis pas celui pour lequel on essaie de me faire passer : un homme qui se drogue et qui bat sa femme."

L'intégralité de l'interview de Senna est à retrouver dans le magazine Public, en kiosques vendredi 3 février 2017.