Serena Williams, battue à l'US Open, pète les plombs et crie au sexisme

Toujours aussi contrariée dans la suite du match, la 26e mondiale est alors allée plus loin en déclarant à l'arbitre : "Vous êtes un menteur. Quand est-ce-que vous allez vous excuser ? Vous me devez des excuses ! Dites-le ! Dites que vous êtes désolé ! Vous m'avez volé un point, vous êtes aussi un voleur !" Une accusation rapidement sanctionnée puisque l'arbitre a accordé un jeu de pénalité en faveur de la Japonaise. Une décision qui a mis encore plus d'huile sur le feu, Serena Williams enrageant et criant au sexisme : "Il y a des hommes qui font bien pire et parce que je suis une femme vous m'enlevez ça. Ce n'est pas juste. Vous le savez et je sais que vous ne pouvez pas l'admettre, mais je sais que vous êtes conscient que ce n'est pas juste."

Serena, féministe fair-play

Vaincue en deux sets douloureux, Serena Williams est malgré tout restée fair-play avec Naomi Osaka lors de la remise des trophées marquée par les larmes des deux joueuses. Huée par les spectateurs de Flushing Meadows, la jeune Japonaise s'est vue soutenue par celle qu'elle "rêvait de jouer" : "Faisons de ce moment le meilleur possible, a déclaré la soeur de Venus au micro. Reconnaissons le mérite où il y en a. Et ne huons plus. Félicitations Naomi."