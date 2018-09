Serena Williams : Ce qu'elle a chuchoté à Naomi Osaka après la fameuse finale

Le 8 septembre 2018, Serena Williams a perdu un match qu'elle n'oubliera jamais. Pas seulement parce qu'en gagnant cette finale de l'US Open, elle aurait remporté son 24e titre du Grand Chelem, mais surtout parce qu'elle s'est emportée comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Accusée par l'arbitre portugais Sergio Ramos d'avoir triché – ce qui lui a valu un premier avertissement, avant un second pour avoir brisé sa raquette –, Serena Williams a crié au sexisme en plein match. "Il y a des hommes qui font bien pire et parce que je suis une femme vous m'enlevez ça. Ce n'est pas juste. Vous le savez et je sais que vous ne pouvez pas l'admettre, mais je sais que vous êtes conscient que ce n'est pas juste", a notamment lancé la championne américaine de 36 ans. Et comme si cette finale perdue contre la jeune Japonaise Naomi Osaka (6-4, 6-2) et les multiples avertissements ne suffisaient pas, Serena Williams a également écopé d'une lourde amende s'élevant à plus de 14 600 euros.

Invitée sur le plateau du Ellen DeGeneres Show le 12 septembre 2018, Naomi Osaka est revenue sur ce match qui fait tant parler. Impressionnée par la présentatrice, la Japonaise de 20 ans s'est montrée intimidée tout au long de l'interview. La gagnante de l'US Open a notamment raconté comment elle avait tout fait pour ne pas se retourner lorsque Serena Williams s'en prenait à l'arbitre pour ne pas sortir du match.

Lors de la remise des trophées, le public a largement sifflé, des huées que Naomi Osaka a d'abord prises pour elle avant d'être rassurée par son adversaire, très fair-play. Voilà ce que la maman de la petite Olympia lui a chuchoté à l'oreille : "Elle m'a dit qu'elle était fière de moi et que je devais savoir que la foule ne me huait pas moi." Un geste qui a touché la Japonaise. Le mystère de ces quelques mots prononcés tout bas est à présent percé.

De nouveau apaisée, Serena Williams s'apprête quant à elle à quitter New York avec son clan après avoir séjourné dans un hôtel somptueux.