Serena Williams : Enceinte et d'humeur bébé, elle dévoile une photo...

Obligée de mettre sa carrière en stand-by pour la plus belle des raisons, Serena Williams est à 100% focalisée sur le thème "bébé". Enceinte de cinq mois - une grossesse d'abord révélée accidentellement sur Snapchat puis officiellement confirmée -, la tenniswoman américaine de 35 ans vit cette grande expérience avec beaucoup d'excitation et ne cache d'ailleurs plus celui qui partage sa vie, Alexis Ohanian (34 ans), cofondateur de la plateforme Reddit.

Ce dernier n'a que de tendres égards pour elle : "Elle a le plus grand des coeurs. Tout le monde voit son succès en tant qu'athlète, mais tout cela est lié à la taille de son coeur, disait-il dernièrement, se confiant pour la première fois sur elle, à Humans of New York. Elle se donne à 100% dans tout ce qu'elle fait : en tant qu'amie, que compagne, et, bientôt, en tant que maman." On pourrait ajouter : fille et soeur.

Impatiente d'accueillir ce petit être auquel elle a adressé par avance une grande déclaration d'amour, Serena Williams a en effet décidé d'honorer le rituel du Throwback Thursday sur les réseaux sociaux, jeudi dernier, en exhumant de son album une photo d'elle bébé, justement. "A ma meilleure amie Venus Williams - c'est moi qui suis allongée et Venus avec le biberon", explicite-t-elle en légende du cliché la montrant dans sa tendre enfance, auprès de sa grande soeur Venus, de quinze mois son aînée.

De là à penser que Serena s'imagine déjà donner un petit frère ou une petite soeur à l'enfant qu'elle attend...