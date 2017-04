Serena Williams enceinte : La championne annonce sa grossesse en photo

Serena Williams a l'art de nous surprendre. Après des fiançailles inattendues, la tenniswoman américaine de 35 ans révèle être enceinte de son premier enfant. C'est via Snapchat que l'actuelle numéro 2 mondiale a annoncé la grande nouvelle, publiant une photo - retirée depuis - d'elle en maillot de bain jaune avec un ventre arrondi. "20 semaines", l'a-t-elle légendée, signifiant qu'elle se trouve déjà à cinq mois de grossesse. Alors qu'elle devait participer au tournoi d'Indian Wells le mois dernier, Serena Williams avait déclaré forfait, prétextant une blessure au genou gauche. N'était-ce pas en raison d'une grossesse qu'elle n'était pas encore prête à partager ? Son dernier match remonte au 28 janvier dernier...

Fiancée depuis décembre dernier au confondateur de la plateforme Reddit Alexis Ohanian - qu'elle fréquenterait depuis plus de deux ans -, la star de la petite balle jaune avait laissé le soin à sa grande soeur Venus de révéler la nouvelle. La joueuse de tennis de 36 ans avait partagé un dessin montrant Alexis, un genou à terre, et sa soeur folle de joie devant l'énorme diamant qu'il lui a offert pour l'occasion. Serena avait, de son côté, publié un poème sur sa page Instagram qui disait : "At the same table we first met by chance / This time he made it not by chance / But by choice / Down on one knee / He said 4 words / And I said yes. (À la même table que celle où nous nous sommes rencontrés par hasard / Cette fois-ci non pas par hasard / mais par choix / Agenouillé / il a prononcé quatre mots / Et j'ai dit oui)." La demande en mariage s'est déroulée lors d'un voyage surprise à Rome. Alexis Ohanian avait commenté le poème de sa fiancée en écrivant qu'elle avait fait de lui "l'homme le plus heureux du monde". Quelques jours plus tard, Serena Williams s'exposait avec sa belle bague de fiançailles qu'elle a toujours pris soin de retirer lors de ses apparitions publiques.

Fière de ses courbes généreuses, la championne les affichait encore en fin de semaine dernière sur Instagram, dans un bikini jaune. Pas de ventre rond à l'horizon, juste d'impressionnants abdos ne laissant pas présager une maternité prochaine.