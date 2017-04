Serena Williams enceinte: Loin du scandale, elle s'adresse au bébé qu'elle porte

Serena Williams est une femme métamorphosée et rien (ni personne) n'entachera son bonheur. Fiancée à son chéri Alexis Ohanian depuis le mois de décembre, la sportive de 35 ans a annoncé sa première grossesse il y a tout juste quelques jours, postant une photo de son ventre rond sur Snapchat. Après avoir supprimé le cliché, la championne américaine de tennis avait finalement confirmé l'heureux événement par le biais de son agent. "Je suis heureuse de confirmer que Serena attend un enfant pour cet automne", avait déclaré Kelly Bush Novak à l'AFP.

Absente depuis fin janvier et sa victoire à l'Open d'Australie (son 23e titre du Grand Chelem), Serena Williams profite donc pleinement de cette grossesse. Elle a mis un terme à sa saison pour préparer l'arrivée de bébé et se consacrer pleinement à sa vie privée, avant de revenir sur les courts en 2018. En attendant, la jeune maman en devenir ne manque également pas de glisser quelques mots tendres à l'égard de son futur mari... et de leur futur enfant !

Lundi 24 avril, elle s'est ainsi emparée de son compte Instagram pour poster une touchante publication à l'occasion des 34 ans du fondateur du site Reddit. Dans son message, Serena Williams s'adresse d'abord au bébé qu'elle porte. "Mon Cher Bébé, Tu m'as donné la force que j'ignorais que j'avais. Tu m'as appris la réelle signification des mots sérénité et paix. J'ai hâte de te rencontrer. J'ai hâte que tu rejoignes le box des joueurs l'année prochaine. Mais plus important, je suis tellement heureuse de partager avec toi le fait d'être numéro un mondiale... encore une fois aujourd'hui. Le jour de l'anniversaire d'@alexisohanian. De la plus vieille numéro un mondiale au plus jeune numéro un du monde. - Ta maman", a-t-elle écrit.