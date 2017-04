Serena Williams enceinte : Sa grossesse confirmée, un bébé pour l'automne

Une photo de son ventre légèrement arrondi postée sur Snapchat le temps de quelques minutes seulement, Serena Williams a une fois encore opté pour l'effet de surprise pour annoncer sa première grossesse. Parce que la confirmation officielle de cette heureuse nouvelle a tardé à venir, certains médias y sont allés avec des pincettes pour relayer l'information, à l'instar de L'Équipe qui n'hésite pas à parler du "mystère Serena". "Serait-elle enceinte ?", se questionne même le quotidien sportif dans son édition du jour (jeudi 20 avril). Eh bien oui !

Plusieurs heures après la publication de cette photo en maillot de bain jaune légendée "20 semaines", l'agent de Serena Williams, Kelly Bush Novak, s'est exprimée auprès de l'AFP. "Je suis heureuse de confirmer que Serena attend un enfant pour cet automne", a-t-elle déclaré. Si certains voient en cette future maternité une possible fin de carrière, le porte-parole de la star du tennis assure que ce n'est pas le cas. Serena est "est impatiente de revenir en 2018", a-t-elle ajouté.

Absente depuis fin janvier et sa victoire à l'Open d'Australie, son 23e titre du Grand Chelem, l'Américaine qui fêtera ses 36 ans en septembre prochain avait déclaré forfait pour Indian Wells et Miami en raison d'une blessure au genou gauche. N'était-ce pas plutôt en raison d'une grossesse qu'elle n'était pas encore prête à partager ? Quoi qu'il en soit, la numéro 2 mondiale qui se fait appeler The GOAT" ("The Greatest of all time", "la plus grande de tous les temps") était bel et bien enceinte de deux mois lorsqu'elle a été sacrée en Australie le 28 janvier dernier, face à sa petite soeur Venus.

Fiancée depuis décembre dernier au cofondateur de la plateforme Reddit Alexis Ohanian – qu'elle fréquenterait depuis plus de deux ans –, la star de la petite balle jaune a-t-elle prévu de se marier avant l'arrivée du bébé ? Quoi qu'elle décide, nous pourrons sans aucun doute compter sur un nouvel effet de surprise.

Olivia Maunoury