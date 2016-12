Serena Williams fiancée : Demande en mariage surprise pour la star du tennis !

Avec ce chouette dessin, Serena a publié un poème révélant qu'Alexis l'a demandée en mariage à la même table que lors de leur rencontre : "At the same table we first met by chance / This time he made it not by chance / But by choice / Down on one knee / He said 4 words / And I said yes. (À la même table où nous nous sommes rencontrés par hasard / Cette fois-ci non pas par chance / mais par choix / Agenouillé / il a prononcé quatre mots / Et j'ai dit oui)." La demande en mariage a eu lieu lors d'un voyage surprise à Rome. Alexis Ohanian a commenté le poème de sa fiancée en écrivant qu'elle avait fait de lui "l'homme le plus heureux du monde".

Selon le Daily Mail, Serena et Alexis sont ensemble depuis près de deux ans. Ce vendredi 30 décembre, Serena Williams est arrivé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour un tournoi. Devant les journalistes qui l'attendaient à l'aéroport, la jeune femme n'a pas dit un mot sur la grande nouvelle qu'elle vient de partager.

Outre ce mariage, l'année 2017 ne peut être qu'importante pour la joueuse de tennis. En remportant Wimbledon en juillet, Serena a donc égalé le palmarès record de Steffi Graf de l'ère Open. Mais pour devenir la plus grande championne de tennis de tous les temps, il lui faut encore battre le record de l'Australienne Margaret Court, qui a remporté 24 titres majeurs entre 1960 et 1973. C'est justement down under que sa première chance se présentera puisque Serena, actuellement numéro 2 mondiale, est attendue à l'Open Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui se disputera à Melbourne du 16 au 29 janvier 2017. Selon Mary Pierce, Serena a encore des réserves pour faire de grandes choses... Elle n'a pas seulement rendez-vous devant l'autel, mais aussi avec l'Histoire !