Serena Williams fiancée surprise : La championne dévoile sa grosse bague

On attendait de voir si Serena Williams porterait sa bague de fiançailles au tournoi d'Auckland. Mais comme la tenniswoman américaine de 35 n'a pas fait long feu en Nouvelle-Zélande – elle s'est fait sortir au deuxième tour par sa compatriote Madison Brengle –, l'espoir de la voir sur le court, ou en conférence de presse, avec son nouveau bijou s'est envolé. Avec ses ambitions de victoire.

Passée maîtresse dans l'art de surprendre, Serena Williams a fini par dévoiler son gros caillou sans que l'on s'y attende jeudi 5 janvier, lorsqu'elle a posté sur la plateforme de Reddit, cofondée par son fiancé Alexis Ohanian, une photo d'eux deux.

Collée à son homme, habillée d'un top blanc, d'une jupe bouffante noire et chaussée de baskets, la numéro 2 mondiale affiche un large sourire. Avec la grosse bague qu'elle porte à l'annulaire gauche, Serena Williams a de quoi être comblée. On ne sait en revanche pas où a été prise cette photo inédite du couple qui, selon le Daily Mail, se fréquente depuis près de deux ans.

L'annonce surprise des fiançailles de Serena Williams et Alexis Ohanian est survenue à la fin du mois de décembre, lorsque la grande soeur de la tenniswoman, Venus, a révélé l'heureuse nouvelle. La joueuse de tennis de 36 ans avait partagé un dessin montrant Alexis, un genou à terre, et sa soeur folle de joie devant l'énorme diamant qu'il lui a offert pour l'occasion. Serena avait, de son côté, publié un poème sur sa page Instagram qui disait : "At the same table we first met by chance / This time he made it not by chance / But by choice / Down on one knee / He said 4 words / And I said yes. (À la même table que celle où nous nous sommes rencontrés par hasard / Cette fois-ci non pas par hasard / mais par choix / Agenouillé / il a prononcé quatre mots / Et j'ai dit oui)." La demande en mariage a eu lieu lors d'un voyage surprise à Rome. Alexis Ohanian avait commenté le poème de sa fiancée en écrivant qu'elle avait fait de lui "l'homme le plus heureux du monde".

Pour l'instant, aucune information sur la date du mariage n'a encore fuité.

Olivia Maunoury