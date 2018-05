Serge Dassault : Mort de l'homme d'affaires et politicien à 93 ans

C'est BFMTV qui a annoncé la mort de l'industriel Serge Dassault. Selon les informations du site, confirmées par "plusieurs sources concordantes" à l'AFP, il est mort ce 28 mai 2018 à 93 ans d'une crise cardiaque. Il était le patron du groupe aéronautique Dassault Aviation et figurait parmi les plus grosses fortunes de France.

Selon BFMTV, "Serge Dassault est mort ce lundi au siège du groupe Dassault aviation" et le site de la chaîne d'information en continu ajoute que "les secours étaient intervenus plus tôt cet après-midi après qu'il a fait un malaise cardiaque" mais "que "l'homme de 93 ans n'a pas pu être ranimé". Malgré son âge avancé, l'industriel était donc encore au travail, lui qui était devenu président du groupe à la mort de son père, Marcel Dassault, en 1986. Outre l'univers de l'aviation (allant de la production d'avions militaires Rafales aux jets privés Falcon en passant par les véhicules aérospatiaux), Dassault, c'était aussi la presse (avec le groupe Figaro) ou l'immobilier.

Parallèlement aux activités de son groupe, Serge Dassault menait une carrière d'homme politique ancré à droite. Il a ainsi été maire de Corbeil-Essonnes de 1995 à 2009 et sénateur de 2004 à 2017. L'AFP ne manque pas de rappeler qu'il "devait être jugé la semaine prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale, après une condamnation en février 2017 à cinq ans d'inéligibilité et 2 millions d'euros d'amende". Le patron du groupe Dassault faisait partie depuis des décennies des plus grandes fortunes françaises et, selon les dernières estimations de la presse spécialisée, sa fortune se situait aux alentours de 21 milliards d'euros...

Thomas Montet