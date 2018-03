Serge Lama, bientôt grand-père : "Frédo est né pour être papa, moi pas"

En 2016, Serge Lama et son fils Frédéric, 36 ans, traversaient une épreuve terrible. L'épouse du chanteur et la mère de son fils, Michèle Chauvier (née Potier), mourait d'un AVC, seule dans la résidence secondaire du couple. L'artiste et son épouse ont vécu quarante-six ans "en compagnonnage" ; jamais sous le même toit mais partageant une "complicité absolue". Bientôt, Serge Lama sera grand-père pour la première fois : Frédéric, chef d'entreprise repéré par le grand public en 2010 dans l'émission Pékin Express, et son épouse violoniste, Léa, accueilleront leur premier enfant en juin : une petite fille. Le couple et Serge Lama prennent la pose dans les pages de Gala, en kiosques ce mercredi 28 août 2018. Le chanteur y partage sa joie devenir enfin grand-père à 75 ans...

"Au moment où j'ai su, j'ai commencé à me sentir un peu consolé de la disparition de ma femme Michèle, j'ai ressenti quelque chose de moins douloureux. Vraiment, devenir grand-père est une consolation", commence celui qui avait déjà connu la tragédie de perdre l'être aimé, sa fiancée Liliane Benelli qui n'avait pas survécu à leur accident de voiture en 1965.

Un destin frappé par la violence

À 75 ans, Serge Lama, qui parcourt toujours la France avec son spectacle Je débute, regarde derrière lui avec une pointe de tristesse : "Mon destin est frappé par de la violence. Il y a eu mon premier accident de voiture qui a coûté la vie à Liliane, mon premier amour, celui de mes parents alors que débutait le succès de Napoléon et puis Michèle... Il y a une brutalité dans tout ce qui m'arrive", observe Lama, espérant y trouver peut-être un jour un sens.

Plus loin, le chanteur évoque son rapport avec son fils. Comme de nombreux artistes, il n'a pas été très présent pour lui. Ce qui n'empêche pas les sentiments. Serge Lama est même très confiant de voir son fils fonder une famille avec Léa : "Frédo est né pour être papa. Moi pas. Lui, il a toujours aimé les enfants, même à 15-16 ans il s'occupait des petits. Il a rencontré Léa sur un de mes tours de chant. Il est tombé raide dingue amoureux. Finalement, par le biais de ma belle-fille qui est tout autant passionnée par le violon que moi par ce que je fais, je partage aujourd'hui mon amour de la musique avec mon fils."

C'est un lien d'autant plus précieux que Serge Lama était très proche de son père, artiste comme lui. En 1981, Lama, père et fils publiaient un album. Mais ce père chanteur d'opérette avait dû arrêter sa carrière à cause de son épouse. Serge ne lui a jamais pardonné : "Je ne me suis pas fâchée avec ma famille à cause de mon père, mais il y avait quelque chose cassé avec ma mère."

Gala, en kiosques le 28 mars 2018.