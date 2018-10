Serge Lama et son fils Frédéric réunis face à Arnaud Durcret et sa jolie chérie

Depuis de nombreuses années, le groupe Barrière est étroitement associé au monde des arts et de la culture avec la programmation de plus de 3 000 spectacles et d'animations par an. Partenaire historique des événements les plus prestigieux du monde du cinéma, organisateur et créateurs de festivals, le groupe, fort de cet ancrage culturel, avait lancé en 1999 sa fondation en soutien au cinéma et au théâtre.

Alors que le prix cinéma a été remis fin septembre au film Les Chatouilles, on sait désormais que le lauréat du prix théâtre 2018 est la pièce Skorpios Au Loin. Mis en scène par Jean Louis Benoît et mettant en vedette les acteurs Ludmila Mikaël, Niels Arestrup et Baptiste Roussillon, le spectacle a reçu hier cette prestigieuse distinction en présence de nombreux invités et de la part de Stéphane Hillel, Jean-Philippe Daguerre, Richard Caillat, Catherine Ceylac, Isabelle Le Nouvel et évidemment Dominique Desseigne, président du groupe Barrière.

Ainsi, Serge Lama faisait partie des conviés, venu au bras de son fils Frédéric. Le chanteur a eu le plaisir de retrouver sur place Anny Duperey, Marie-Anne Chazel mais aussi Arnaud Ducret et sa nouvelle compagne Claire Francisci, pro du pole dance.