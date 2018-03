Serge Lama et son nouveau look : "Je pensait que les gens allaient détester"

La sortie de son album Où sont passés nos rêves, en 2016, était accompagné d'un changement de look. À 73 ans, Serge Lama optait pour un long bouc qui lui va plutôt très bien. Aujourd'hui encore, à 75 ans passé, l'artiste en tournée boîte peut-être toujours (une conséquence du grave accident de voiture dont il a été le seul rescapé en 1965) mais il affiche une forme de jeune homme.

J'ai adapté mon physique à ce que j'étais devenu

Dans le magazine Gala, en kiosques ce 28 mars 2018, Serge Lama pose avec son fils Frédéric et sa belle-fille Léa Lama. Le jeune couple attend son premier enfant, une petite fille qui verra le jour en juin. Dans la longue interview qu'il a accordée au magazine, Serge Lama parle sans fard du père absent qu'il a été, comme de sa joie de voir son fils fonder une famille. Il évoque également ce changement de look qui lui donne un sacré coup de jeune : "Je pense que, sans le chercher, j'ai adapté mon physique à ce que j'étais devenu. J'ai pensé que les gens allaient détester et c'est le contraire qui s'est passé. Je crois avoir aujourd'hui une forme d'élégance que je n'avais pas. Même si à cause de mon accident je boite beaucoup et ne pourrai donc jamais l'acquérir vraiment."

Serge Lama raconte également qu'il doit son succès avec les femmes à son succès dans la chanson. "Elles sont arrivées en nombre et, malheureusement, j'en ai trop usé et abusé", avoue-t-il. Finalement, celui qui estimait n'être pas particulièrement beau s'est trouvé rassuré... en prenant de l'âge : "Le temps qui passe m'a sécurisé. Je me sens mieux aujourd'hui. Évidemment, j'ai des problèmes inhérents à mon âge, mes blessures me font plus mal, tout me fait plus mal, mais je suis mieux dans ma tête que je ne l'étais à 20 ans."