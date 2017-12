Serge Lama : Quadruple triomphe à Pleyel aux côtés de son fils, Frédéric

Depuis le 14 octobre 2017, Serge Lama est en tournée dans toute la France avec Je débute, un spectacle au titre clin d'oeil à ses 53 ans de carrière. L'artiste interprète ses standards, aimés de tous, ainsi que les chansons de son dernier album Où sont passés nos rêves, dont une nouvelle édition vient d'être publiée.

Du 23 au 26 novembre, l'artiste de 74 ans a fait escale dans la prestigieuse salle Pleyel pour quatre concerts intimistes, en tête à tête avec son public. Au cours de ses quatre belles soirées, Serge Lama a reçu en coulisses la visite de ses chers amis mais également de son fils unique, Frédéric, né en 1981 de ses amours avec Michèle Chauvier, emportée par un AVC en 2016. Sa naissance avait été dissimulée durant près de deux ans aux journalistes. Depuis, le jeune homme de 36 ans, chef d'entreprise, a fait la connaissance du public en participant à Pékin Express en 2010. Il a assisté à la représentation du 24 novembre en compagnie notamment du romancier Tonino Benacquista et de Gérard Lenorman.

La veille de cette deuxième soirée à Pleyel, Serge Kama avait été applaudi par l'ancien journaliste Claude Sérillon, Michel Drucker, Lévon Sayan (ancien impresario de Charles Aznavour), la chanteuse et pianiste Marie-Paule Belle ainsi que l'immense Nana Mouskouri – sans doute l'artiste féminine qui a vendu le plus d'albums au monde au côté de Madonna, il est question de plus de 300 millions de disques. Serge Lama et l'artiste grecque s'entendent à merveille. La seconde avait invité le premier à chanter à ses côtés Aux marches du palais sur son album de duos Nana and Friends : Rendez-vous publié en 2011.

Le troisième soir, Serge Lama a reçu en coulisses les félicitations chaleureuses du peintre Gérard Fromanger, du chroniqueur Yann Moix, du comédien Antoine Duléry et de l'auteur-compositeur-interprète Maxime Le Forestier. Enfin, pour la nuit du 26 novembre, l'interprète du sublime Je suis malade a reçu deux personnalités bien différentes : d'abord le trublion et humoriste, que l'on voit dans Quotidien chaque semaine, Jonathan Lambert, mais aussi une autre légende vivante de la chanson française, Charles Aznavour.

Après cette escale à Pleyel, Serge Lama a repris la route pour aller à la rencontre de son public. Il fera son retour dans la capitale pour cinq Olympia du 9 au 14 février 2018.