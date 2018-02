Serge Lama, son tragique accident : "On sort de là et on ne sait pas pourquoi"

Le 4 février 2018, Serge Lama était l'invitée de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche. L'artiste, actuellement en tournée, chantera à l'Olympia de Paris du 9 au 14 février. Le 11, il aura 75 ans. Cette salle mythique de Paris tient une place toute particulière dans son coeur, comme le montrent les images d'archives montrées par France 2.

Sur ces images, on le retrouve au milieu des années 1960 dans sa chambre d'hôpital. Le 12 août 1965, Serge Lama a eu un terrible accident de voiture près d'Aix-en-Provence. C'est son régisseur, Jean-Claude Ghrenassia, frère d'Enrico Macias, qui conduisait. Ghrenassia n'est jamais sorti du coma, tandis que Liliane Benelli, la fiancée du jeune chanteur, est morte sur le coup. Serge Lama est immobilisé pendant un an et demi. Il subit 14 opérations mais ne récupérera jamais entièrement. Un concert de soutien est organisé à l'Olympia, une salle qu'il n'a pas encore faite mais dont il rêve depuis sa chambre d'hôpital : "Dès que j'étais au lit, j'avais qu'une idée, c'était de me foutre debout et d'aller chanter", l'entend-on dire dans ces archives. C'est finalement en 1973 que s'affichera son nom en lettres lumineuses sur la célèbre façade de L'Olympia.

En novembre 2016, il a de nouveau connu la douleur de perdre l'être aimé : sa femme Michèle, mère de son fils Frédéric, est morte d'un AVC.

C'est une bataille qu'il a fallu mener, qui m'humiliait quand je passais à la télévision

Quid des séquelles de son accident ? Serge Lama évoque le sujet au détour d'une question sur la grande époque des émissions de variétés de Maritie et Gilbert Carpentier. Il y avait beaucoup de numéros dansés qui lui étaient malheureusement interdits. "Vous savez, moi, j'ai eu un accident très grave. Et j'ai quand même porté toute ma vie ma jambe gauche. Je la traîne avec ma jambe droite. (...) J'étais empêtré dans ce corps. J'ai souffert toute ma vie. C'est une bataille qu'il a fallu mener, qui m'humiliait quand je passais à la télévision parce que quand je me voyais à côté des autres, je voyais bien qu'il y avait une partie de moi qui était absente. Et ça me faisait de la peine, c'est sûr." Serge Lama compare sa posture à celle de Laurent Delahousse : "Je n'étais pas comme vous, élégant, classe."

"Je n'ai plus pu courir. Moi, je marchais énormément et je ne peux plus marcher comme je marchais avant. Il y a quelque chose qui est cassé, mais on ne s'est pas quoi. Surtout, on est sorti de là et on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je suis encore là, que je suis encore vivant ? Alors heureusement, j'avais une passion, qui m'a sauvé." Quand la figure de Georges Brassens est évoquée, Serge Lama se souvient lui avoir demandé pourquoi il jouait plusieurs mois à Paris sans jamais partir en tournée. La réponse de Brassens, qui souffrait de varices, l'avait frappé : "Tu verras un jour, quand la douleur sera plus forte que le plaisir que tu prends sur scène, tu ne feras plus de tournée."

Porté par les chansons de son dernier album, Où sont passés nos rêves, dont une nouvelle édition vient d'être publiée, Serge Lama est en tournée depuis le mois d'octobre. En décembre, il donnait quatre concerts à la salle Pleyel. Comme un clin à ses 54 ans de carrière, son spectacle s'intitule Je débute. Ces cinq dates à l'Olympia en sont les dernières représentations.