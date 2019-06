Sergio Ramos a épousé la belle Pilar Rubio : mariage princier avec les Beckham

La saison des mariages est officiellement lancée ! Tout comme Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal, qui ont célébré leur mariage religieux au Cap-Ferret, Sergio Ramos et la belle Pilar Rubio ont choisi ce même jour pour se dire oui. Le footballeur espagnol de 33 ans et l'animatrice de 41 ans se sont mariés à Séville.

Pour ce grand jour, le capitaine du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne et la mère de ses trois enfants (Sergio né en mai 2014, Marco né en novembre 2015 et Alejandro né en mars 2018) ont vu très grand. Le couple s'est dit "oui" en fin d'après-midi en la cathédrale de Séville où plus de 400 invités avaient été conviés, dont de nombreuses célébrités, du football mais pas seulement. Les centaines de curieux qui se sont postés près de la cathédrale ont ainsi pu voir passer les joueurs Luka Modric, Jordi Alba ou encore le Britannique David Beckham , en queue de pie pour l'occasion et accompagné de son épouse. Victoria portait une longue robe claire et des ses escarpins rose fuchsia.

Sergio Ramos est arrivé au bras de sa mère, Paqui Garcia, puis ce fut au tour de la future mariée, Pilar Rubio, tout de blanc vêtue, d'arriver au bras de son père, Manuel Rubio. Au terme d'une cérémonie d'environ une heure, au cours de laquelle l'artiste de flamenco Nina Pastori a chanté le Salve Rociera (prière andalouse), les nouveaux mariés sont sortis poser pour les médias, échangeant même deux baisers, à la grande joie du public. "Ce fut très émouvant", a commenté Pilar Rubio à l'entrée du domaine La alegria SR4 que possède Sergio Ramos à Bollullos de la Mitacion, non loin de Séville. C'est ici qu'a été organisé le banquet nuptial confié au chef trois étoiles Michelin, Dani Garcia.

"C'est un jour inoubliable, un sentiment unique de voir la femme que tu aimes faire son entrée, splendide dans la cathédrale", a pour sa part souligné Sergio Ramos. Je crois qu'en fait l'amour est le moteur du monde, et nous avons une famille merveilleuse qui combine tout cela", s'est réjoui le capitaine du Real, qui vit depuis sept ans avec Pilar Rubio.

Portables interdits

Aucun des deux mariés n'a souhaité révéler les différentes surprises qui attendaient les invités. Ces derniers ont été sommés de laisser leurs téléphones portables à l'entrée, afin qu'aucune image de la soirée ne soit tournée. Les convives devaient en outre montrer un petit tatouage représentant une licorne pour accéder à la propriété où une grande roue, une scène, des tipis indiens et des voitures tamponneuses ont été montés.

David, Victoria et les enfants

Victoria et David Beckham ne sont pas venus seuls à Séville mais avec trois de leurs enfants : Romeo (16 ans), Cruz (14 ans) et la petite dernière Harper (7 ans). Tous été ont été photographiés quittant leur hôtel le dimanche 16 juin et David Beckham a eu la délicatesse de faire ses adieux à Séville sur Instagram, en posant avec sa fille.