Sergio Ramos : Fou d'amour pour la sublime Pilar Rubio, sa belle déclaration

Octobre 2017 : une Pilar Rubio enceinte et resplendissante accompagne son mari Sergio Ramos à Londres pour la deuxième cérémonie des Best FIFA Awards. Septembre 2018 : le couple, qui a entre-temps accueilli son troisième enfant, récidive dans les mêmes circonstances. Le show amoureux de la star du Real Madrid et de l'animatrice télé ne s'est pas arrêté là : à la fin de la soirée de récompenses footballistiques, il s'est passionnément poursuivi sur les réseaux sociaux.

Comme bien d'autres couples, dont ceux notamment des compères madrilènes Luka Modric, Raphaël Varane et Marcelo, Sergio Ramos et son épouse, venus eux sans leurs trois garçons (Sergio, 4 ans, Marco, bientôt 3 ans, et Alejandro, 6 mois), ont illuminé le tapis vert installé au Royal Festival Hall lundi 24 septembre. Spectaculaire dans une audacieuse robe à sequins multicolore et fendue signée Elisabetta Franchi, Pilar Rubio était sensationnelle, six mois après la naissance du petit dernier, pour applaudir le capitaine du Real et de l'équipe espagnole, récompensé de sa saison passée par une place dans le "meilleur onze de l'année", sous le regard de son entraîneur français, Zinédine Zidane, présent avec sa femme Véronique.

Après avoir posé sur scène avec son trophée en compagnie de David De Gea, Dani Alves, Marcelo, Raphaël Varane, Eden Hazard, N'Golo Kanté, Luka Modric ou encore Kylian M'Bappé, qui composent (avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, absents), l'équipe de rêve FIFPro World11 suite à un vote de joueurs professionnels du monde entier, Sergio Ramos a pu retrouver sa belle et laisser libre cours à sa flamme pour elle.

"Il n'y a pas de #LeMeilleur sans #MaMeilleure, a-t-il écrit sur Instagram en légende d'une photo de leur passage sur le tapis vert de l'événement. La meilleure au monde ; la femme qui fait que ma vie est complète et donne un sens à chacune des minutes que je passe sur et en dehors du terrain. Merci, mon amour. Je t'aime."

Des mots doux auxquels l'intéressée n'a pas tardé à répondre, par le même biais : "Tu es incroyable et chaque jour tu nous prouves qu'il n'y a pas d'objectifs d'impossibles à atteindre. Le tout, c'est d'y croire. Une référence et un exemple en tout. Je n'aurais pas pu avoir un meilleur compagnon pour la vie. Encore félicitations, mon chéri !", a-t-elle à son tour écrit. Six ans d'amour, et quelque chose nous dit que le cap dit fatidique des sept ans ne sera qu'une formalité, pour ces deux-là.