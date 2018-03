Sergio Ramos, papa pour la 3e fois, présente son fils à la presse

Trois jours plus tard, le couple a quitté la maternité de Madrid, donnant rendez-vous à la presse pour des présentations officielles à la Kate Middleton. Sergio Ramos et Pilar Rubio ont invité les médias à photographier leur jolie famille pour une bonne cause. Le coéquipier de Cristiano Ronaldo est depuis plusieurs années un ambassadeur d'Unicef et qu'il met tout spécialement en avant à la naissance de chacun de ses enfants. Bien évidemment très fier de présenter son merveilleux petits Alejandro aux médias, le footballeur a profité de ce joyeux moment pour rappeler que des milliers d'enfants dans le monde n'ont pas la même chance que son fils. "Alejandro est né fort et bonne santé et cela nous rend incroyablement heureux. Mais nous ne pouvons pas oublier les 7000 enfants qui ne sont pas aussi chanceux et meurent chaque jour pour des raisons évitables. Cela brise mon coeur. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Je suis un ambassadeur de l'Unicef depuis des années, et ma famille et moi collaborons avec eux pour qu'ils continuent à pouvoir sauver des vies. Je vous demande d'y contribuer aussi, pour que plus d'enfants aient plus de chance : parce que la vie de chaque enfant compte", a-t-il publié sur sa page Instagram, arborant un T-shirt de l'Unicef à la sortie de la maternité, tout comme le reste de la famille.