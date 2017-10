Sergio Ramos (Real Madrid) : Sa sublime Pilar, enceinte, dévoile son ventre rond

Babyboom chez les footballeurs ! Alors que Cristiano Ronaldo s'apprête à devenir à nouveau papa avec l'accouchement imminent de sa jeune compagne Georgina Rodriguez, que la femme de Lionel Messi, la ravissante Antonella, a tout récemment révélé être enceinte de leur troisième enfant, et qu'Olivier Giroud et sa femme Jennifer ont officialisé une troisième grossesse, Sergio Ramos et sa sublime compagne Pilar connaîtront également ce même bonheur. Tout ce beau monde était réuni lundi 23 octobre pour la grande soirée des Best FIFA Football Awards qui s'est déroulée à Londres et était présentée par l'acteur Idris Elba.

Canon sur le green carpet du London Palladium, Pilar Rubio a dévoilé pour la première fois son baby bump. Moulée dans une longue robe noire en dentelle, décolletée et transparente, la journaliste et animatrice télé de 39 ans a attiré de nombreux regards. Toujours torride, encore plus lorsqu'elle s'offre des vacances en amoureux avec son homme, la brune aux très jolis yeux était fière d'exposer officiellement ses formes de future maman.

Sergio Ramos, défenseur star du Real Madrid, et sa compagne avaient annoncé cette nouvelle grossesse sur leur page Instagram au début du mois d'octobre. "Ce message d'aujourd'hui est spécial. Nous allons avoir un autre bébé. Excités et heureux. Merci de partager notre joie", avait posté le joueur de Zinédine Zidane et coéquipier de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. L'Espagnol de 31 ans avait également publié une photo de famille sur laquelle apparaissaient Pilar, leurs deux garçons Sergio Jr (3 ans) et Marco (qui fêtera son deuxième anniversaire le 14 novembre prochain), ainsi que leur chien. La future maman avait partagé la même photo et a depuis révélé qu'il s'agissait d'un troisième petit garçon.