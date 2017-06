Sergio Ramos (Real Madrid) : Vacances tactiles et torrides avec sa bombe Pilar

Aucun doute, la flamme brûle toujours autant entre Sergio Ramos et sa charmante compagne Pilar Rubio. Comme beaucoup de footballeurs, le défenseur central du Real Madrid n'est pas parti à des milliers de kilomètres pour ses vacances. Comme la star argentine Lionel Messi ou le footballeur du PSG Javier Pastore, Sergio Ramos a pris le large aux Baléares. Le coéquipier de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema se l'est coulé douce du côté d'Ibiza, et comme beaucoup de ses collègues, l'Espagnol de 31 ans s'est détendu à bord d'un joli yacht.

Le footballeur a été aperçu sur une embarcation de luxe le 29 mai dernier, en compagnie de sa moitié qui a su le gâter. Très tactile avec son beau Sergio, Pilar Rubio lui a offert de nombreuses caresses et bien plus encore. La sublime journaliste de 39 ans qui travaille notamment pour l'émission El Hormiguero a couvert son homme de baisers, dans des positions parfois équivoques. Parée d'un bikini bleu dont le bas ne recouvrait pas l'intégralité de son joli fessier, Pilar Rubio a montré l'étendue de sa souplesse. Leurs deux fils, les adorables Sergio Jr. (3 ans) et le blond Marco (1 an et demi), ne semblaient pas convié lors de cette escapade torride.

Rentrés depuis d'Ibiza, Sergio Ramos et Pilar Rubio, qui ne sont toujours pas mariés, ont célébré l'amour d'un autre couple. Ils ont été invités au mariage de Lucas Vázquez (coéquipier de Ramos au Real Madrid) avec Macarena Rodriguez, célébré le 18 juin à Madrid au cours d'une cérémonie religieuse traditionnelle. Invité à la soirée festive qui a suivi, Sergio Ramos et Pilar Rubio ont partagé plusieurs photos sur leurs pages Instagram, ne manquant pas de les féliciter. De quoi leur donner des idées ?