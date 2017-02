Seuls : La BD phénomène se dévoile...

Le film Seuls réalisé par David Moreau est sur le point de sortir au cinéma. Cette adaptation d'une bande dessinée écrite par Fabien Vehlmann et dessinée par Bruno Gazzoti (éditions Dupuis) se dévoile à travers une bande-annonce épique et inquiétante. Dans ce long métrage mêlant anticipation, aventure et fantastique, le suspense promet d'être au rendez-vous !

On suit l'histoire de cinq enfants qui vont se retrouver seuls dans leur ville un beau matin. Ils veulent savoir ce qu'il s'est passé : pourquoi et comment ? Tous ensemble, ils vont devoir franchir des épreuves, dangereuses voire tragiques, pour enfin savoir la vérité et connaître qui ils sont maintenant.

L'idée du film vient à l'origine de l'un des enfants du réalisateur Julien Rappeneau. Sa progéniture étant fan de la BD, le papa a alors convaincu David Moreau de mettre en scène l'adaptation, lui qui est aussi bien capable de diriger Pierre Niney et Virginie Efira dans la comédie romantique 20 ans d'écart que Jessica Alba dans le film d'horreur The Eye. On notera des libertés prises avec la bande dessinée, puisque le film place sur le devant de la scène le personnage de Leïla, incarné par Sofia Lesarre, la révélation des Trois frères – Le Retour. Face à elle, se distingue Stéphane Bak, loin de l'univers humoristique dans lequel il a débuté. Le lien fort entre les acteurs né sur le tournage apporte une belle sensibilité à l'histoire, tandis que les effets spéciaux très bien maîtrisés et l'intrigue ont de quoi captiver les spectateurs, ados comme adultes.

Seuls, en salles le 8 février