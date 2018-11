Séverine Ferrer : Selfie avec Larusso, retrouvailles des stars 90

Sur Instagram, Séverine Ferrer a donc dévoilé une photo d'elle aux côtés des chanteurs Larusso et Benny-B. L'ex-animatrice de l'émission Fan de sera la maîtresse de cérémonie de la tournée Born in 90 Tour, lancée l'an prochain.

Sur son compte suivi par presque 9 000 abonnés, Séverine Ferrer a donc partagé un selfie avec Larusso, interprète de Tu m'oublieras, et Benny-B à qui on doit la chanson Vous êtes fous. "Ils ont mis le feu @bennybofficiel et @instalarusso au @zenith_paris hier soir ! Et bientôt ils vont enflammer tous les Zéniths de France et de Belgique avec le @bornin90tour Tous les artistes de cette folle génération 90's réunis sur scène pour s'éclater tous ensemble ! Tellement hâte d'y être ! Venez nous rejoindre sur Paris ce sera le samedi 21 décembre 2019 à l' @accorhotels_arena à Paris", a commenté Séverine Ferrer. L'ancienne animatrice se produit actuellement au théâtre dans C'est pas du tout ce que tu crois ! au côté, notamment, de Danièle Évenou.

Pour l'heure, Larusso et Benny-B se produisent dans le cadre de la tournée... Stars 80. Les deux spectacles sont gérés par Cheyenne Productions. Lors de leur participation à Born in 90 Tour, dont le lancement doit se faire le 31 octobre 2019 à Rouen, ils se produiront aux côtés de Princess Erika, Worlds Appart, Assia ou encore Lââm.