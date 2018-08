Séverine Ferrer : Son grand retour à la télé !

C'est une bonne nouvelle pour Matthieu Delormeau qui a été annoncée mardi 28 août par nos confrères de Télé Star. Le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sera enfin à la tête de sa propre émission, une opportunité qu'il attendait depuis longtemps. Et c'est autour d'un sujet qu'il connaît bien qu'il tentera de divertir les téléspectateurs. Nommée Touche pas à mon people, ce nouveau programme traitera de l'actualité des célébrités de la semaine en cours. Diffusée en access-prime time sur C8, il remplacera la quotidienne de Touche pas à mon poste le vendredi.

Si on savait déjà que Matthieu Delormeau avait appelé son ancien collègue du Mad Mag, Benoît Dubois à le rejoindre en tant que chroniqueur "de pastilles humoristiques tournées en extérieur", on apprend ce mercredi 29 août qu'une autre personnalité bien connue du public a été recrutée pour le talk-show. En effet, selon le magazine Public et confirmé par Télé Loisirs, Séverine Ferrer rejoindra la joyeuse bande.

L'ex animatrice de Fan 2 (M6) opérera là un grand retour médiatique pour le plus grand plaisir des nostalgiques des années 2000. Depuis l'arrêt de l'émission en 2005, la belle brune de 40 ans s'est essentiellement consacrée à sa vie de famille, elle qui est maman de trois enfants (Joshua 16 ans, Milo 9 ans et Elijah 2 ans) et heureuse en ménage avec son mari Frédéric Mazé. Toutefois, Séverine Ferrer a réussi à s'imposer dans le milieu du théâtre ces dernières années avec les pièces humoristiques Ma première fois ou Les Monologues du vagin. Elle a aussi joué dans Enfer et contre tout ainsi que dans Je ne veux pas mourir idiot en hommage à Georges Wolinski.

Par ailleurs, le mannequin et chanteur français Baptise Giabiconi sera également de la partie, incarnant l'atout charme de l'émission. Ce ne sera pas la première télé du jeune homme de 28 ans puisque ce dernier a déjà participé à la saison 2 de Danse avec les stars en 2011. Le lancement déjà très attendu de Touche pas à mon people aura lieu le vendredi 21 septembre prochain.