Sex and the City : Cette star qui n'a jamais aimé la série culte...

Pendant six saisons, Sex and the City a fait vibrer le coeur de millions de téléspectateurs à travers le monde. À l'exception... de celui de Neil Patrick Harris, resté totalement hermétique à cette série devenue culte.

Interrogé par le magazine Première, l'acteur américain, star du petit écran grâce à l'ancienne série How I Met Your Mother, s'est confié sur les show télés qui ne l'ont jamais captivé. "Je n'ai jamais vraiment compris le phénomène Desperate Housewives. Pire : Sex and the City. Ça m'a toujours dépassé. Les gens adoraient : ils ne loupaient aucun épisode et étaient à fond dedans. Personnellement, la série ne m'a jamais parlé. Peut-être parce qu'elle racontait une histoire qui ne me concernait pas vraiment...", explique-t-il. Il y a donc fort à parier que l'acteur ne se rendra pas au cinéma pour voir l'adaptation d'un troisième film, qui devrait finalement voir le jour selon de récentes affirmations de plusieurs médias américains. Aucune confirmation officielle n'a toutefois encore été faite...

Quant à Neil Patrick Harris, il s'offre un nouveau rôle excentrique puisqu'il incarne le comte Olaf dans l'adaptation télé de la série de livres Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire. C'est sur Netflix que seront dévoilés les épisodes à partir du 13 janvier.