Sex and the City : John Corbett, alias Aidan, est méconnaissable !

Pour les téléspectateurs, John Corbett restera à jamais Aidan, le beau mais parfois agaçant bref chéri de Carrie Bradshaw (alias Sarah Jessica Parker) dans Sex and the City. Aujourd'hui âgé de 56 ans, l'acteur affiche un tout nouveau look !

Dimanche 28 janvier, John Corbett était ainsi repéré à la soirée caritative Janie's Fund and Grammy Awards Viewing, à Hollywood. Il était accompagné de sa chérie Bo Derek et était presque méconnaissable. L'acteur, que l'on a toujours connu rasé de près, avait cette fois une énorme barbe fournie et grisonnante, des lunettes rondes cachant à peine quelques rides sous les yeux et des cheveux de plus en plus poivre et sel. Quant à son look, composé d'une chemise à motifs fleuris et d'un pantalon pattes d'éléphant, on a vu plus sobre et plus élégant...

L'acteur, que l'on a pu voir l'été dernier les cheveux courts et sans barbe, a-t-il opté pour ce look en raison d'un tournage ? Cette année, il est attendu sur le petit écran dans la série Portlandia et, au cinéma, dans God's Not Dead 3, To All the Boys I've Loved Before et The Silence.

Thomas Montet