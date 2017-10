Sex and the City : Kim Cattrall clashe ouvertement Sarah Jessica Parker !

Avec une amertume non dissimulée, Sarah Jessica Parker a confirmé que le projet d'une troisième adaptation ciné de la série culte Sex and the City avait été définitivement abandonné. Celle qui a longtemps incarné le personnage emblématique de Carrie Bradshaw avait ainsi lâché à Extra : "C'est fini... on ne va pas le faire. Je suis déçue. Nous avions une histoire et un scénario superbe, drôle, émouvant, plein de vie et auquel on pouvait se rattacher. C'est plus que décevant que ne puissions pas raconter cette histoire et vivre cette expérience. Surtout pour le public qui a réclamé avec insistance un autre film." Incriminée pour l'échec du projet pourtant très attendu, Kim Cattrall (alias Samantha Jones) n'a pas tardé à réagir sur Twitter. "Je me réveille devant ce merdier provoqué par le Mail Online. Ma seule DEMANDE était que je ne voulais pas faire de troisième film... Et c'était en 2016", a-t-elle posté le 29 septembre dernier. L'actrice anglaise de 61 ans est revenue sur ces accusations lors d'une interview accordée à Piers Morgan pour son émission Life Stories, à qui elle a livré sa vérité.

Kim Cattrall n'y est pas allée de main morte avec ses anciennes partenaires, n'hésitant pas à qualifier leur relation de "toxique". Jamais auparavant elle ne les avait autant critiquées. L'actrice a toujours eu du mal à trouver sa place dans le groupe, sans doute du fait de leurs vies trop différentes. "Elles ont toutes des enfants, j'ai dix ans de plus qu'elles. Et plus particulièrement depuis que la série s'est terminée, j'ai passé la majorité de mon temps en dehors de New York. Donc je ne les vois pas", a-t-elle confié.

Je ne sais pas quel est son problème

Éloignée de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, Kim Cattrall leur reproche de ne pas avoir pris de ses nouvelles. "L'autre chose qui me déçoit est que personne ne décroche jamais le téléphone ou n'essaie de te contacter pour demander 'Comment va-tu ?'. Cela aurait été une façon de gérer la situation", a-t-elle ajouté. L'actrice s'en prend tout particulièrement à Sarah Jessica Parker, avec qui les relations ont toujours été tendues : "Sarah Jessica aurait pu être plus sympa. Je ne sais pas quel est son problème, moi je n'en ai jamais eu."

Pour s'assurer que le message est bien passé et que les fans de Sex and the City n'ont plus aucun espoir à son sujet, Kim Cattrall certifie qu'elle ne reviendra jamais. "Dans la mesure où c'est moi qui joue Samantha Jones, je peux vous assurer que ça n'arrivera pas. Pour moi, c'est terminé, et sans regret", a-t-elle déclaré à Piers Morgan, proposant que la saga continue sans elle, avec un nouveau personnage pour la remplacer. "Je n'ai jamais réclamé d'argent, je n'ai jamais fait la moindre demande. Que l'on pense que je suis une diva est totalement ridicule. C'est incroyable de voir toute cette mauvaise presse à propos du fait que je répète depuis un an que la réponse est 'non'. Je n'en reviens pas qu'on dise que je suis exigeante ou que je me comporte comme une diva", s'est défendue Kim Cattrall. Une version démontée par une source qui garantit à People que l'actrice anglaise était, jusqu'à très récemment, en pourparlers avec Warner Bros : "Elle était en négociations cet été."