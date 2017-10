Sex and the City : Kim Cattrall menteuse ? Une co-star balance !

Le torchon brûle entre les stars de Sex and the City. Alors que les fans de la saga attendaient avec impatience une troisième adaptation ciné de la série culte, Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, a mis fin à tous les leurs espoirs en révélant que le projet ne verrait finalement jamais le jour. "C'est fini... on ne va pas le faire. Je suis déçue. Nous avions une histoire et un scénario superbes, drôles, émouvants, pleins de vie et auxquels on pouvait se rattacher. C'est plus que décevant que ne puissions pas raconter cette histoire et vivre cette expérience. Surtout pour le public qui a réclamé avec insistance un autre film", a-t-elle confié à Extra, non sans une certaine amertume.

Incriminée par le Mail Online, accusée d'être à l'origine de la fin de cette belle aventure, Kim Cattrall (alias Samantha Jones dans Sex and the City) a livré sa vérité à Piers Morgan, n'épargnant pas ses anciens partenaires de tournage, notamment Sarah Jessica Parker avec qui les relations étaient déjà tendues. Qualifiant sa relation avec les autres acteurs de "toxique", l'actrice britannique de 61 ans a ainsi assuré qu'elle ne reprendrait pas son rôle : "Dans la mesure où c'est moi qui joue Samantha Jones, je peux vous assurer que ça n'arrivera pas. Pour moi, c'est terminé, et sans regret." Kim Cattrall a affirmé que sa décision de ne pas rempiler était prise depuis plusieurs mois. Faux selon l'un de ses anciens partenaires.

Confronté aux dernières déclarations de Kim Cattrall qui ont fait grand bruit, Willie Garson (alias Stanford, le meilleur mai gay de Carrie Bradshaw) n'a pas tardé à lui répondre, faisant référence à ses propos. "Chers fans. Comme je suis 'toxique', je vais négocier un contrat pendant six mois, qui n'aboutira pas, et je dirai ensuite que de toute façon je ne voulais pas le faire", a tweeté l'acteur américain de 53 ans le 4 octobre.

Une version qui vient corroborer celle d'une source qui assurait à People que Kim Cattrall avait bien été en négociations avec Warner Bros jusqu'à cet été.