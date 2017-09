Shah Rukh Khan fait un flop : La star de Bollywood lasse-t-elle le public ?

Jab Harry Met Sejal est réalisé par Imtiaz Ali, habitué au succès au box-office, et raconte la romance entre un guide touristique désabusé et une jeune femme à la recherche de sa bague de fiançailles. Un pitch de rom com, produit par Shahrukh Khan et son épouse Gauri, qui n'a récolté que 620 millions de roupies (8,2 millions d'euros). "Selon le site Bollywood Hungama, la société NH Studioz, qui a acheté les droits pour le marché indien pour un montant de 800 millions de roupies (10,6 millions d'euros), réclame déjà à l'acteur un remboursement de son avance sur recettes", ajoute Le Monde.

Manifestement, le nom de Shahrukh Khan ne suffit plus pour déplacer en masse le public. A l'image de son alter ego américain, Tom Cruise, dont La Momie n'a pas conquis l'Amérique (80 millions de dollars de recettes seulement aux Etats-Unis), sa présence en tête d'affiche n'est pas forcément un gage solide. L'offre cinématographique étant immense, la concurrence est rude pour les comédies populaires qui peinent à se démarquer.

Cependant, l'analyse du critique de The Wire, Tanul Thakur, va plus loin. Il explique "qu'à 51 ans, l'acteur ne semble chercher qu'à satisfaire son ego, au mépris des promesses de ses débuts". Il rappelle ainsi que, si "Shahrukh Khan a percé dans les années 1990, c'est parce qu'il incarnait une alternative au personnage du macho qu'affectionnait alors le public. Il n'était pas préoccupé par l'affirmation de sa virilité et ne craignait pas de pleurer à l'écran". La vidéo d'un spectateur en colère après avoir vu le film montre aussi à quel point l'idole du cinéma peut décevoir violemment le public :