Shakira à nouveau malade et contrainte de repousser un concert

Depuis bientôt trois mois, Shakira enchaîne les concerts à un rythme effréné. Après avoir sillonné l'Europe, être passée par le Liban et sa Colombie natale, la chanteuse de 41 ans se trouve actuellement en Amérique du Nord avec ses deux enfants Milan (5 ans) et Sasha (3 ans). La compagne du footballeur Gerard Piqué a connu un petit coup d'arrêt dans sa tournée le 29 août 2018.

Alors qu'elle se trouvait à Los Angeles, où elle devait assurer deux shows au Forum d'Inglewood, Shakira a été contrainte de repousser le second suite à des problèmes de santé. "Après le show, j'ai commencé à me sentir mal et je me suis réveillée, ce matin, avec un virus qui me coupe littéralement les jambes", a-t-elle informé ses fans dans un message publié sur sa page Instagram. "J'ai hâte de faire à nouveau la fête avec vous de la meilleure des manières, lors de la date qui est reportée au 3 septembre prochain", a-t-elle ajouté, espérant être rétablie pour son concert du 31 août au Honda Center d'Anaheim. Et elle l'est.