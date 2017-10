Shakira et Gerard Piqué séparés ? Le couple réagit sur les réseaux sociaux

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans et les médias du monde entier ! En Espagne, Shakira et Gerard Piqué ont fait l'objet d'une rumeur les disant séparés. Les époux y ont répondu sur les réseaux sociaux, par tweets interposés...

Jeudi 5 octobre, le site espagnol Cotilleo.es révèle en exclusivité que Shakira et Gerard Piqué ont mis fin à leur relation. Une source anonyme aurait confié au média que Shakira a pris la décision. Les intéressés ont démenti l'info, non pas en y réagissant directement, mais en s'échangeant des emojis d'amour sur Twitter.

Vendredi, Shakira y a publié une vidéo d'elle, guitare en main et accompagnée d'un ami musicien. "Une petite pause dans ma journée pour chanter une chanson d'amour !", écrit la chanteuse de 40 ans et maman de Milan et Sasha en statut. Gerard Piqué, visiblement conquis par la voix de son épouse, a reposté la vidéo et y a ajouté six emojis aux yeux en forme de coeurs et faisant des baisers.