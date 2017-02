Shakira fête ses 40 ans : L'évolution mode de la bombe latine !

Comme ceux de Beyoncé, enceinte de jumeaux, les fans de Shakira sont en fête ! La bombe latine n'attend pas de troisième enfant, mais célèbre son anniversaire.

Pour ses 40 ans, Purepeople retrace son évolution mode. Les années passent, mais le mot d'ordre reste inchangé : la sensualité avant tout...

Déjà star à cette époque au sein de la communauté sud-américaine, Shakira explose à la sortie de son cinquième album, Laundry Service (2001), et de son plus gros single à ce jour, baptisé Whenever, Wherever. À l'époque, top court et pantalon taille basse - tenue idéale pour exhiber son ventre plat et son déhanché - sont les indispensables du dress code de la chanteuse. Aujourd'hui encore, Shakira suscite les fantasmes de millions d'admirateurs grâce à ses tenues et costumes sexy, portés dans ses clips et sur scène.

Elle les régale avec la vidéo de son nouveau single, Chantaje (feat. Maluma), dans lequel elle danse en crop top et mini-short en jean.