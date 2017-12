Shakira : Malade, la star brave le froid avec ses enfants et Gérard Piqué

Vendredi 29 décembre, Shakira a bravé la météo pour visiter le Muséum américain d'histoire naturelle à New York. Une grande vague de froid s'est abattue sur le pays et les températures sont négatives dans la Big Apple. La chanteuse colombienne doit faire d'autant plus attention qu'elle est toujours malade et en convalescence après une hémorragie des cordes vocales.

Ne pouvant monter sur scène avant le mois de juin pour son El Dorado World Tour, le show ayant été une nouvelle fois repoussé de plusieurs mois, Shakira a donc le temps de guérir mais aussi de passer du temps en famille. Pour cette sortie au musée, bien emmitouflée dans une grosse doudoune, la star colombienne de 40 ans était accompagnée de son chéri footballeur Gérard Piqué et de leurs enfants, Milan et Sasha. Les deux garçonnets auront respectivement 5 et 3 ans en janvier. Trois jours plus tôt, après une visite discrète au MoMA, la petite famille était vue se rendant au restaurant Hunt & Fish.

Le couple s'était rencontré, rappelez-vous, dans des conditions plus chaudes sur le tournage du clip Waka Waka, hymne officiel de la Coupe du monde de football de 2010 qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Depuis leur coup de foudre, ils ont fondé une famille en Espagne puisque Piqué évolue depuis bientôt dix ans à Barcelone.

Janvier devait marqué le grand retour de Shakira sur scène avec le spectacle El Dorado World Tour. Finalement, la santé de l'artiste aura tout bouleversé, une nouvelle fois. À l'origine, le premier show devait avoir lieu en Europe, à Cologne le 8 octobre dernier. Toute cette partie de la tournée a été annulée. Puis, cette semaine, Shakira a annoncé sur son site officiel qu'elle ne pourra pas assurer les dates américaines prévues à partir de janvier 2018. La tournée débutera donc bien en Europe mais l'été prochain. Elle chantera à Paris à l'AccorHotels Arena, les 13 et 14 juin, puis à Montpellier le 25 juin. Seul son passage à Lyon, initialement prévu le 28 novembre 2017, n'a pu être reprogrammé.