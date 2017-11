Shakira ne va pas mieux : Elle fait faux bond à ses fans français

Shakira n'avait qu'une hâte, proposer un nouveau show à ses fans, six ans après la fin de son The Sun Comes Out World Tour. Mais après des semaines à répéter à Madrid, la chanteuse colombienne de 40 ans n'est finalement pas en mesure d'assurer les premières dates de sa nouvelle tournée mondiale. Touchée aux cordes vocales, la compagne de Gerard Piqué a annulé le concert de lancement qui était prévu à Cologne (Allemagne) le 8 novembre. Alors qu'elle espérait pouvoir assurer ses shows parisiens des 10 et 11 novembre, Shakira est également contrainte de les reporter comme l'a annoncé son tourneur Live Nation.

"Nous sommes au regret d'annoncer le report des dates de la tournée El Dorado World Tour, initialement prévues les 10 et 11 novembre à Paris, le 12 novembre à Anvers et le 14 novembre à Amsterdam, sous les ordres de son médecin, car la chanteuse se rétablit encore au niveau des cordes vocales", est-il indiqué dans un communiqué. "Shakira est vraiment attristée de ne pas voir ses fans, et est reconnaissante pour tout le soutien qu'ils lui ont montré pendant cette période difficile. Elle a hâte de remonter sur scène le plus tôt possible et fait tout ce qui est en son pouvoir pour se rétablir dans les prochains jours", ajoute le promoteur.

Contrariée de devoir une nouvelle fois faire faux bond à ses fans, la chanteuse leur a adressé un message sur ses réseaux sociaux. "Ces derniers jours je me suis concentrée sur mes cordes vocales affaiblies. J'espérais vraiment de pouvoir chanter à Paris. Malheureusement, pour mon plus grand chagrin, ce n'est pas possible et mes médecins m'ont conseillé de reposer mes cordes vocales. (...) Je suis impatiente de remonter sur scène et d'être à 100%", leur écrit-elle.