Shakira redevient rousse : "C'est plus fun !"

Shakira vient de faire un immense plaisir à ses plus anciens fans, ceux qui l'ont connue à l'époque de l'album ¿ Dónde están los ladrones ? (1998) contenant le tube Ojos así.

Samedi 29 juillet 2017, la popstar à qui l'on doit les tubes récents Me Enamoré, Chantaje et La Bicicleta a publié un cliché sur lequel elle apparaît rousse, comme à ses débuts il y a vingt ans, avant que le tube mondial Whenever, Wherever ne vienne notamment booster sa carrière.

"Le roux, c'est plus fun ! En direct du tournage de mon clip Perro Fiel avec Nicky Jam", a commenté la chanteuse de 40 ans, aujourd'hui maman comblée au côté du footballeur Gérard Piqué et de leurs deux enfants, en légende du cliché montrant le duo tout sourire entre deux scènes. Bien évidemment, les admirateurs de la chanteuse ont salué ce revival capillaire.

"C'est une très agréable surprise !", "J'aime beaucoup ce retour aux sources, cette couleur de cheveux te donne un look plus frais", "Le roux te va divinement bien Shak", pouvait-on lire parmi des milliers de réactions.