Shakira reprend "Quelqu'un m'a dit", Carla-Bruni Sarkozy valide

Shakira lancera (enfin) sa nouvelle tournée El Dorado Tour le 3 juin 2018 à Hambourg, en Allemagne. Impatiente de retrouver son public, auquel elle avait été contrainte de faire faux bond suite à une sérieuse blessure aux cordes vocales, la chanteuse colombienne de 41 ans partage les coulisses de ses répétitions depuis plusieurs jours.

Parmi les vidéos publiées par la compagne du footballeur espagnol Gerard Piqué sur Instagram s'est glissée une séquence qui a tout particulièrement attiré l'attention de Carla Bruni-Sarkozy, et pour cause. Shakira reprend l'une de ses chansons, la plus connue de toutes, Quelqu'un m'a dit. Tenant une trottinette d'une main et son micro de l'autre, la maman de Milan et Sasha chante ainsi : "Quelqu'un m'a dit que, tu m'aimais encore", le refrain du tube de Carla Bruni-Sarkozy.

Visiblement séduite par cette reprise venant de la star aux millions d'albums vendus, l'épouse de Nicolas Sarkozy l'a repostée sur sa page Instagram. "When Shakira sings #quelquunmadit", commente la chanteuse de 50 ans, qui a dernièrement fait fureur au Festival de Cannes en robe Dior.