Shakira retrouve Gerard Piqué pour une soirée love sans leurs enfants

La partie nord-américaine de sa tournée mondiale terminée et ses problèmes de santé résolus, Shakira retrouve la joie de vivre ! La chanteuse est rentrée à Barcelone et a retrouvé sa petite famille. Son mari footballeur et elle ont passé leur jeudi soir en amoureux, sans les enfants...

Shakira compte plus de 50 millions d'abonnés sur Twitter. Vendredi 14 septembre 2018, elle y a publié une nouvelle photo de Gerard Piqué et elle, prise la veille. Le couple a dîné au restaurant Blue Spot Barcelona, en tête-à-tête. La chanteuse a écrit en légende de l'image : "Hier soir, c'était rencard ! Shak".

Un rencard apprécié et qui se fait de plus en plus rare, sans leurs deux garçons, Milan et Sasha, âgés de 5 et 3 ans.