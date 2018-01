Shakira risque la prison pour fraude fiscale !

L'annonce d'un concert supplémentaire à Bordeaux le 24 juin prochain pour son El Dorado Tour n'aura pas suffi à masquer l'annonce la plus importante concernant Shakira. La chanteuse est accusée par le fisc espagnol de fraude fiscale et risque la prison. La star plaide un "différend technique" et se dit prête à passer à la caisse.

Après avoir été pointée du doigt par les Paradise Papers, concernant ses montages financiers un peu partout dans le monde (domiciliation aux Bahamas, droits d'auteur à Malte et au Luxembourg), Shakira est dans le viseur de la justice espagnole. La chanteuse s'est officiellement déclarée résidente fiscale à Barcelone, en Espagne, en 2015 mais, selon le fisc, elle aurait dû s'enregistrer dès 2011 car elle avait déjà passé plus de 183 jours par an dans le pays. En clair, au-delà de ce nombre de jours, il faut payer en Espagne l'impôt sur le revenu, qu'importe où il a été glané dans le monde, relate La Vanguardia.

L'interprète de Hips Don't Lie, qui s'est installée en Espagne pour suivre son mari le footballeur espagnol Gerard Piqué, est accusée de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2014. Ainsi, le fisc lui réclame "des dizaines de millions" et le parquet menace de la poursuivre, ce qui pourrait la condamner à deux ans de prison ! La Vanguardia rapporte que l'entourage de la chanteuse a plaidé "la différence de critères et non la dissimulation fiscale" et se dit prête à négocier ce "différend technique".

Thomas Montet