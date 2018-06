Shakira : Sa très chic villa de Miami en vente pour une fortune !

Bye Bye Miami... Shakira se sépare de sa maison de Floride et la chanteuse de 41 ans réclame la très coquette somme de 11,6 millions de dollars, rapporte Variety ! Pour ce montant, le futur propriétaire pourra notamment jouir d'une propriété de six chambres.

La maison de Shakira s'étend sur pas moins de 800 m² et comprend donc, outre six chambres, sept salles de bain, un bureau, une salle de sport ou encore un espace billard. La demeure, qui est construite sur un terrain de presque 2 000 m², possède aussi une piscine, un patio et un quai privé pour amarrer un bateau afin de profiter de la baie de Miami. Quant à l'intérieur, très épuré avec une dominante blanche pour la couleur, il a été pensé par les origines de la star, un mélange entre la Colombie et le Liban. Le bois du sol a même été importé d'Espagne.

Shakira, qui possède cette maison depuis 2001, a demandé à son frère Antonio Mebarak de s'occuper de la vente avec l'aide de Ana Lourdes Martinez, pour le compte de l'agence Douglas Elliman Real Estate. La maison est affichée au prix de 11,6 millions de dollars alors qu'elle a été achetée à l'époque pour seulement 3,3 millions. L'ex-juge de The Voice, actuellement en tournée mondiale avec son El Dorado World Tour. Elle réside la plus grande partie de l'année à Barcelone avec son mari Gerard Piqué et leurs enfants.

Thomas Montet