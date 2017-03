Shanina Shaik : Enterrement de vie de jeune fille exotique pour le mannequin !

Hawaï se dispute avec Miami, Cabo et Saint-Barthélemy le titre de destination de vacances préférée des stars ! Le 50e État des États-Unis jouit des faveurs de Shanina Shaik. Le mannequin de 26 ans y a posé ses valises et rejoint un groupe de bombes, venues célébrer un enterrement de vie de jeune fille...

Dans quelques semaines, Nicole Williams épousera son compagnon, l'ancien joueur de foot US Larry English. À l'approche de l'heureux événement, la star de télé-réalité (au cast de l'émission WAGS, consacrée aux compagnes d'athlètes professionnels et diffusée sur E!), mannequin et future mariée de 31 ans a emmené ses amies à Honolulu, capitale d'Hawaï.

La chanteuse Christina Milian et Shanina Shaik font partie de la joyeuse bande. Cette dernière régale ses près de 900 000 abonnés sur Instagram en publiant quelques images souvenirs de ce voyage entre copines.