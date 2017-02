Shanna déjà en couple après sa rupture avec Thibault ? Mise au point !

Shanna Kress a-t-elle retrouvé l'amour ?

Le 1er février, la belle brune et Thibault (alias Mr Kuro sur YouTube) annonçaient leur rupture, au grand dam de leurs fans. "Vous nous avez découverts en décembre 2012 et devant vous est né notre amour. (...) Aujourd'hui, il est temps d'être francs avec vous comme nous l'avons jamais été. Shanna et moi avons décidé de nous séparer d'un accord commun car l'amour s'est envolé malheureusement avec le temps... Des fois, nous pensons que l'amour est toujours présent et on se force à y croire mais aujourd'hui, nous n'y arrivons plus tous les 2", ont notamment écrit les anciens candidats des Marseillais et des Anges sur leurs réseaux sociaux.

Depuis, certains internautes scrutent le moindre de leurs faits et gestes afin de savoir s'ils referont rapidement leur vie. Ainsi ont-ils découvert que Shanna était en charmante compagnie le week-end dernier lors d'une soirée en boîte de nuit. Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs de couple émergent. Toutefois, la meilleure amie de Kim Glow (Les Anges 9) ne les a pas laissées courir bien longtemps.

"Je remets les choses en place ! Le garçon avec qui j'ai fait des snaps est un ami depuis dix ans. Je sais que vous me voyez souvent avec des garçons, mais j'ai beaucoup d'amis garçons", a-t-elle confié sur Snapchat. De quoi remettre les pendules à l'heure.