Shanna Kress agressée en pleine rue : "J'étais complètement choquée"

Si elle a décidé de quitter la France pour les États-Unis, Shanna Kress est loin d'avoir une vie parfaite. En juin dernier, la candidate des Anges 10 (NRJ12) envoyait un message à la fois bouleversant et inquiétant à sa communauté. Aujourd'hui, la belle brune annonce qu'elle a été victime d'une agression.

C'est sur son compte Snapchat que Shanna Kress a révélé les détails de l'incident. Alors qu'elle était en pleine promenade avec son chien baptisé Prince, elle a été insultée par une jeune femme sans domicile fixe. "Faut que je vous raconte une histoir,e là, vous voyez la dame là-bas. En fait, c'est une meuf sans-abri qui vit dans le parc. Elle vient tout le temps me dire bonjour et moi je lui réponds toujours", a-t-elle commencé avant d'ajouter : "Je pense qu'elle allait comme d'habitude venir voir Prince. Et elle me dit 'ouais tu es en train d'attendre le renoi'. Je me dis 'mais qu'est-ce qu'elle dit ?' Je suis en train de prendre mon petit déj' et de promener mon chien ! Elle me dit 'ouais, ne te fous pas de ma gu*ule sale p***' J'étais là en mode 'Elle est sérieuse ? Je viens de me réveiller, tu viens me chauffer de bon matin ?'."

Shanna Kress n'en croit toujours pas ses yeux et a du mal à comprendre cette agression : "J'étais tranquillement assise. Elle croit que j'attends un mec alors que je mange et je me fais insulter au calme." "C'était quand même drôle... Enfin est-ce que c'est normal d'insulter les gens comme ça ? J'étais complètement choquée", a-t-elle conclu.